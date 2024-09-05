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        Şırnak'ta "behnat inciri" coğrafi işaretle tescillendi

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde yetiştirilen behnat inciri, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 14:55 Güncelleme: 05.09.2024 - 14:55
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        Şırnak'ta "behnat inciri" coğrafi işaretle tescillendi
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        Şırnak'ın Silopi ilçesinde yetiştirilen behnat inciri, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendi.

        Görümlü beldesinde, behnat incirinin sertifika, tanıtım ve hasat töreni düzenlendi.

        Silopi Kaymakamı Cihat Koç, programda yaptığı konuşmada, behnat incirinin, ilçenin tescillenmiş bir ürünü olmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Artık terörün gündemlerinde bulunmadığını kaydeden Koç, "Artık bütün gündemimiz ilçemizin ve bölgemizin ekonomik, sosyal ve refah anlamında kalkınmasına yönelik hamleler üzerinedir. Bu gündem hem gerekli, gerekli olduğu kadar da bir o kadar güzel bir gündem." dedi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin de kendine has özellikler barındıran incirin hak ettiği değeri tescille bulduğunu belirterek, behnat incirinin üretiminin sürdürülebilirliğini sağlanmak istediklerini dile getirdi.

        Programa, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Osmanoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Kamil Aydın, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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