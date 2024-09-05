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        Şırnak'ta bıçaklı kavgada 14 yaşındaki çocuk öldü

        Şırnak'ın İdil ilçesindeki bıçaklı kavgada, 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 15:58 Güncelleme: 05.09.2024 - 15:58
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        Şırnak'ta bıçaklı kavgada 14 yaşındaki çocuk öldü
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        Şırnak'ın İdil ilçesindeki bıçaklı kavgada, 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        İlçeye bağlı Ulak köyünde dün gece Ercan Y. (14) ve F.C. (14) arasında henüz bilinmeye nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine göğsünden bıçaklanan Ercan Y. ağır yaralandı.

        İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Çocuğun cenazesi otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Şüpheli F.C. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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