Şırnak'ta bıçaklı kavgada 14 yaşındaki çocuk öldü

İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İlçeye bağlı Ulak köyünde dün gece Ercan Y. (14) ve F.C. (14) arasında henüz bilinmeye nedenle tartışma çıktı.

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