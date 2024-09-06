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        Şırnak'ta tayini çıkan AFAD personellerine plaket verildi

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Şırnak İl Müdürlüğü'nde görev yapan ve farklı illere tayini çıkan personellere plaket verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 15:49 Güncelleme: 06.09.2024 - 16:40
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        Şırnak'ta tayini çıkan AFAD personellerine plaket verildi
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Şırnak İl Müdürlüğü'nde görev yapan ve farklı illere tayini çıkan personellere plaket verildi.

        AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek, görev süreleri boyunca yapmış oldukları özverili çalışmaları nedeniyle personellere plaket takdim etti.

        İşlek, personellere yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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