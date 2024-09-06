Şırnak'ta tayini çıkan AFAD personellerine plaket verildi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Şırnak İl Müdürlüğü'nde görev yapan ve farklı illere tayini çıkan personellere plaket verildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Şırnak İl Müdürlüğü'nde görev yapan ve farklı illere tayini çıkan personellere plaket verildi.
AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek, görev süreleri boyunca yapmış oldukları özverili çalışmaları nedeniyle personellere plaket takdim etti.
İşlek, personellere yeni görev yerlerinde başarılar diledi.
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