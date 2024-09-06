Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi yapıldı

        Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi Şırnak'ta gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 22:38 Güncelleme: 06.09.2024 - 22:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır annelerinin dramını anlatan "Sesler ve Yüzler" filminin gösterimi Şırnak'ta gerçekleştirildi.

        Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini konu alan filmin gösterimi, Şırnak Valiliğinin ev sahipliğinde Öğretmenevi'ndeki konferans salonunda yapıldı.

        Vali Cevdet Atay, belgeseli çok anlamlı bulduğunu belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.

        Burada herkesin bir ev ödevinin ortaya çıktığına dikkati çeken Atay, "Anneler, babalar çocuklarına sahip çıkacak. Devletin ve bizlerin üzerimize düşen görevler vardır. Bunları yapacağız, bunun için buradayız. Gerçekten güzel ve etkileyici bir gösterim oldu, tekrar emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

        - "Bir kitaba dönüşmesini de istiyorum"

        Filmin yapımcısı ve AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Orhan Miroğlu da şehirleri dolaşarak annelerin hikayelerini tek tek dinlediğini ve yaklaşık 100 annenin röportajına yer verdiklerini söyledi.

        Bu çalışmanın daha başlangıç olduğunu belirten Miroğlu, "Bundan sonraki safhalarda elimizde 100 röportaj var. Bu, muazzam bir şey. Bunun 30'dan fazlası Diyarbakır'da. Diğerleri Mardin, Batman, Şırnak'ta yapıldı. Bunun bir kitaba dönüşmesini de istiyorum. Malzeme hazır, sonbaharda 15-20 gün harcayıp onu da sizlerin beğenisine sunacağız." dedi.

        Yönetmen Yasemin Çekiç de filmi çok etkilenerek, isteyerek ve gözyaşları içinde çektiklerini dile getirdi.

        Büyük emek sarf ederek ortaya güzel bir eser bırakmak istediklerini anlatan Çekiç, "Yaklaşık 3 ay süren bir kurgu dönemi oldu. Amacımız bunu hem anlatabilmek hem de hissettirebilmekti. Umarım bunu başarmışızdır." ifadelerini kullandı.

        Belgeselin gösterimine evlat nöbetinde yer alan anne ve babaların yanı sıra Vali Yardımcısı Muhammet Çiftçi, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Mevlüt Dirim, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
        CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
        Galler'de sessiz maç!
        Galler'de sessiz maç!
        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar
        Yunan bakandan Türkiye açıklaması
        Yunan bakandan Türkiye açıklaması
        HT Spor 10 Eylül'de sizlerle!
        HT Spor 10 Eylül'de sizlerle!
        Türkiye, Paris 2024'te altın madalya rekoru kırdı!
        Türkiye, Paris 2024'te altın madalya rekoru kırdı!
        İzmir elektrik faciasında ara karar
        İzmir elektrik faciasında ara karar
        Umut Ünlü, Paralimpik Şampiyonu!
        Umut Ünlü, Paralimpik Şampiyonu!
        Bomba ihbarı: Hindistan’dan Almanya’ya giden uçak Erzurum'a indi
        Bomba ihbarı: Hindistan’dan Almanya’ya giden uçak Erzurum'a indi
        Sevilay Öztürk'ten bronz madalya!
        Sevilay Öztürk'ten bronz madalya!
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar açıklandı: Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi
        Dilan ve Engin Polat çifti davasında ara karar açıklandı: Engin Polat ve 3 sanık tahliye edildi
        Narin için Eğertutmaz Deresi'nde yeni arama!
        Narin için Eğertutmaz Deresi'nde yeni arama!
        İsrail askerlerinin saldırısında Türk aktivist hayatını kaybetti
        İsrail askerlerinin saldırısında Türk aktivist hayatını kaybetti
        Milli Hızlı Tren'in ilk testi 2025'te yapılacak
        Milli Hızlı Tren'in ilk testi 2025'te yapılacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Biberiyeye yakından bakmaya hazır mısınız?
        Kart limitine OVP tırpanı
        Kart limitine OVP tırpanı
        Salatalık adam ülkede salatalık bırakmadı
        Salatalık adam ülkede salatalık bırakmadı
        Uyurken beyinde neler oluyor?
        Uyurken beyinde neler oluyor?
        Büyük heyecan için sayılı günler
        Büyük heyecan için sayılı günler

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta servis minibüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı
        Şırnak'ta servis minibüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı
        Şırnak'ta tayini çıkan AFAD personellerine plaket verildi
        Şırnak'ta tayini çıkan AFAD personellerine plaket verildi
        Şırnak'ta şehit 154 asker, güvenlik korucusu ve siviller için anıt yapıldı
        Şırnak'ta şehit 154 asker, güvenlik korucusu ve siviller için anıt yapıldı
        Şırnak'ta minibüs devrildi: 6 yaralı
        Şırnak'ta minibüs devrildi: 6 yaralı
        Şırnak'ta bıçaklı kavgada 14 yaşındaki çocuk öldü
        Şırnak'ta bıçaklı kavgada 14 yaşındaki çocuk öldü
        Şırnak'ta "behnat inciri" coğrafi işaretle tescillendi
        Şırnak'ta "behnat inciri" coğrafi işaretle tescillendi