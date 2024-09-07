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        Şırnak'ta silahlı kavga ve saldırı sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Şırnak'ta silahlı kavga ve saldırı sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 13:08 Güncelleme: 07.09.2024 - 13:08
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        Şırnak'ta silahlı kavga ve saldırı sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Şırnak'ta silahlı kavga ve saldırı sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        İdil Nusaybin kara yolunda dün gece aralarında daha önce husumet bulunan akraba iki aile üyeleri karşılaştı.

        Aile üyelerinin aralarında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu ağır yaralanan M.O. (33) kaldırıldığı İdil Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayı duyan M.O'nun yakınları da Cizre ilçesine bağlı Koçtepe köyündeki akrabalarının evine silahlı saldırı düzenledi.

        Saldırıda, N.O. (38) ve T.O. (35) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Olayla ilgili M.O, H.O. ve T.O. gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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