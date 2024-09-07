Şırnak'ta silahlı kavga ve saldırı sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olayla ilgili M.O, H.O. ve T.O. gözaltına aldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İdil Nusaybin kara yolunda dün gece aralarında daha önce husumet bulunan akraba iki aile üyeleri karşılaştı.

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