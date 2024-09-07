Şırnak'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Caferi Sadık Mahallesi TOKİ konutları mevkisinde Yunus G. (26), gece 02.00 sıralarında kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralandı.

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