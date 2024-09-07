Şırnak'ta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Şırnak'ın Cizre ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Caferi Sadık Mahallesi TOKİ konutları mevkisinde Yunus G. (26), gece 02.00 sıralarında kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla kaldırıldığı Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, saldırgan veya saldırganları yakalamaya çalışıyor.
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