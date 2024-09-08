Şırnak'ta aracında 2 keklik bulunan kişiye 13 bin 922 lira ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Cizre ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kurumcu Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında durdurulan bir araçta, 2 keklik, 2 tahta kafes, kıl tuzak ve ses cihazı ele geçirildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, aracında 2 keklik ve av malzemeleri bulunan kişiye 13 bin 922 lira ceza uygulandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.