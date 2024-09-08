Şırnak'ta Belçikalı kadın, Kur'an-ı Kerim'den etkilenip Müslüman oldu

Bilgin, tebrik ettiği kadına, "ihtida belgesi" ile Kur'an-ı Kerim ve çeşitli dini yayınlar hediye etti.

Misafir olarak geldiği Silopi ilçesinde Müftülüğe müracaat etmesinin ardından Bergman için ihtida merasimi düzenlendi.

İlçe Müftülüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bergman, internetten İslam dinini araştırırken Kur'an-ı Kerim'den etkilenerek Müslüman olmaya karar verdi.

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