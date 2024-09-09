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        Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde şehit olan asker için Şırnak'ta tören düzenlendi

        Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar için Şırnak'ta tören yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 11:30 Güncelleme: 09.09.2024 - 11:30
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        Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde şehit olan asker için Şırnak'ta tören düzenlendi
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        Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar için Şırnak'ta tören yapıldı.

        23. Piyade Tümen Komutanlığında gerçekleştirilen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişi okundu.

        Okunan duanın ardından şehidin cenazesi, ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

        Şehit Ayar'ın cenazesi hava yoluyla Trabzon'a uğurlandı.

        Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Vali Cevdet Atay, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Belediye Başkan Vekili Sami Geliş, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, kurum temsilcileri ve askerler katıldı.

        Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu açıklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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