Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde şehit olan asker için Şırnak'ta tören düzenlendi

Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu açıklanmıştı.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar için Şırnak'ta tören yapıldı.

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