Ceza İşleri Genel Müdürü Yılmaz, Cizre Adalet Sarayı'nı ziyaret etti

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Mehmet Yılmaz, Cizre ilçesinde Adalet Sarayı'na ziyarette bulundu.

Yılmaz, Cizre Adalet Sarayı'nı ziyaret ederek, Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Çoban ve Adalet Komisyonu Başkanı Veli Gürsoy ile görüştü.

Çoban ve Gürsoy, Yılmaz'a ziyaret için teşekkür etti.

Ziyarette, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Silopi Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Ensar Bulutoğlu ve Cizre 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Karson da yer aldı.