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        Ceza İşleri Genel Müdürü Yılmaz, Cizre Adalet Sarayı'nı ziyaret etti

        Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Mehmet Yılmaz, Cizre ilçesinde Adalet Sarayı'na ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 12:42 Güncelleme: 09.09.2024 - 12:42
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        Ceza İşleri Genel Müdürü Yılmaz, Cizre Adalet Sarayı'nı ziyaret etti
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        Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Mehmet Yılmaz, Cizre ilçesinde Adalet Sarayı'na ziyarette bulundu.

        Yılmaz, Cizre Adalet Sarayı'nı ziyaret ederek, Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Çoban ve Adalet Komisyonu Başkanı Veli Gürsoy ile görüştü.

        Çoban ve Gürsoy, Yılmaz'a ziyaret için teşekkür etti.

        Ziyarette, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Silopi Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Ensar Bulutoğlu ve Cizre 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Karson da yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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