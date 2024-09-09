Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 58 şüpheli hakkında adli işlem

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 58 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 58 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin, 7,49 gram esrar ve gümrük kaçağı 8 bin 771 paket sigara, bong, 74 elektronik sigara, 51 cep telefonu, 5 kilogram nargile tütünü ve 3 sahte evrak ele geçirildi.