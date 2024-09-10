Şırnak'ta yaralı halde bulunan 2 kuş tedavi altına alındı
Şırnak merkez ve Cizre ilçesinde, vatandaşlar tarafından yaralı ve bitkin halde bulunan kumru ve güvercin tedavi altına alındı.
Şırnak merkez ve Cizre ilçesinde, vatandaşlar tarafından yaralı ve bitkin halde bulunan kumru ve güvercin tedavi altına alındı.
Merkezde yaralı bir güvercin ilçede ise bitkin halde kumru bulan 2 kişi, durumu belediye ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bildirdi.
Bölgeye gelen ekiplerce teslim alınan kuşlar, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Biriminde tedavi altına alındı.
Kuşlar, tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacak.
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