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        Şırnak'ta yaralı halde bulunan 2 kuş tedavi altına alındı

        Şırnak merkez ve Cizre ilçesinde, vatandaşlar tarafından yaralı ve bitkin halde bulunan kumru ve güvercin tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 12:22 Güncelleme: 10.09.2024 - 13:34
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        Şırnak'ta yaralı halde bulunan 2 kuş tedavi altına alındı
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        Şırnak merkez ve Cizre ilçesinde, vatandaşlar tarafından yaralı ve bitkin halde bulunan kumru ve güvercin tedavi altına alındı.

        Merkezde yaralı bir güvercin ilçede ise bitkin halde kumru bulan 2 kişi, durumu belediye ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bildirdi.

        Bölgeye gelen ekiplerce teslim alınan kuşlar, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Biriminde tedavi altına alındı.

        Kuşlar, tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacak.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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