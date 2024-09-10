Şırnak'ta "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

Şırnak'ta "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Valilik toplantı salonundaki programda konuşan Vali Cevdet Atay, kentin huzuru ve esenliği için jandarma ve emniyet birimlerinin vatandaşlarla işbirliği içerisinde suç ve suçlulara karşı önemli başarılar elde ettiğini söyledi.

Kentte geçen ay gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi veren Atay, terörle mücadele kapsamında ağustos ayında emniyet ve jandarma ekiplerince 1752 operasyonun yapıldığını belirtti.

Atay, "Bu operasyonlarda 6 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi, 82 kişiye işlem yapıldı. 21 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ayrıcı ikna faaliyetleri sonucu 9 örgüt mensubu teslim olmuştur. Haklarında yakalama kararı bulunan 170 kişi de kolluk güçlerimizce yakalanmıştır." dedi.

Huzur ve güven ortamının devamı için terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla süreceğine işaret eden Atay, bu kapsamda icra edilen operasyonlarda, 5 AK-47 piyade tüfeği, 6 keskin nişancı tüfeği, 2 piyade tüfeği, 2 makineli tüfek, lav silahı, 1306 mühimmat, 855 el bombası, 94 el bombası fünyesi ve 53 şarjör ele geçirildiğini bildirdi. Vali Atay, Habur Sınır Kapısı'nda 236 milyon 860 bin lira değerinde gümrük kaçağı eşyaya el konulduğunu ifade ederek, geçen ay meydana gelen asayiş olaylarında ise 37 kişinin tutuklandığı ayrıca haklarında arama kaydı bulunan 242 hükümlünün yakalanarak adli makamlara teslim edildiği bilgisini paylaştı.

İl genelinde geçen ay emniyet ve jandarma ekiplerince 112 olaya müdahale edildiğini, 147 kişi hakkında işlem yapıldığını dile getiren Atay, "43 kilogram uyuşturucu, gümrük kaçağı 584 cep telefonu, 121 bin paket sigara, 6 bin 240 elektronik sigara, 1169 puro ve 41 bin 1679 çeşitli malzeme ile 2 kilo 640 gram altın ele geçirildi. Vatandaşları sosyal medya üzerinden dolandırmaya çalışan 410 hesabın kullanıcısı ve nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında 11 kişi tespit edilerek, bu kişiler hakkında da işlem yapıldı." diye konuştu.​​​​​​​