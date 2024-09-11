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        Cizre'de öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı

        Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, polislik mesleğini tanıtmak ve trafik kuralları hakkında öğrencileri bilgilendirmek amacıyla etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 13:33 Güncelleme: 11.09.2024 - 13:41
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        Cizre'de öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı
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        Şırnak'ın Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, polislik mesleğini tanıtmak ve trafik kuralları hakkında öğrencileri bilgilendirmek amacıyla etkinlik düzenledi.

        Cizre ilçesinde Ahmet El-Cezeri İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, öğrencilere yönelik meslek tanıtımı ve trafik kuralları eğitimi gerçekleştirdi.

        Etkinliğin ardından öğrencilere hikaye kitabı hediye edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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