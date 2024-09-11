Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 6 zanlı yakalandı
Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.
Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanması için kent merkezi ve Cizre ilçesinde çalışma yapıldı.
Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 6 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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