Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 6 zanlı yakalandı

        Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 18:28 Güncelleme: 11.09.2024 - 18:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 6 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanması için kent merkezi ve Cizre ilçesinde çalışma yapıldı.

        Son bir haftada düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 6 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        "Dilruba adına özür dilerim"
        "Dilruba adına özür dilerim"
        11 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        11 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Narin'in amcası görevden alındı!
        Narin'in amcası görevden alındı!
        Bardaktan su isteyince dövülerek öldürüldü!
        Bardaktan su isteyince dövülerek öldürüldü!
        İzmir'de sağanak sele yol açtı!
        İzmir'de sağanak sele yol açtı!
        ABD enflasyonu açıklandı
        ABD enflasyonu açıklandı
        "Kırım Ukrayna'ya geri verilmeli"
        "Kırım Ukrayna'ya geri verilmeli"
        Kan donduran olay! Baba kızını öldürdü!
        Kan donduran olay! Baba kızını öldürdü!
        Zihin egzersizleri hafızayı güçlendiriyor
        Zihin egzersizleri hafızayı güçlendiriyor
        Kripto piyasasında Trump-Harris etkisi
        Kripto piyasasında Trump-Harris etkisi
        Milyarder Bill Gates'ten 'iki olası felaket' uyarısı
        Milyarder Bill Gates'ten 'iki olası felaket' uyarısı
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        Narin cinayeti soruşturmasında son durum!
        TIME'dan 'Trump' kapağı
        TIME'dan 'Trump' kapağı
        'Şüpheli ölüm'e yer yok
        'Şüpheli ölüm'e yer yok
        Parmak izlerimiz değişir mi?
        Parmak izlerimiz değişir mi?
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!

        Benzer Haberler

        Cizre'de öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı
        Cizre'de öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı
        Şırnak'ta "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
        Şırnak'ta "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
        Şırnak Devlet Hastanesinde odyoloji birimi hizmete açıldı
        Şırnak Devlet Hastanesinde odyoloji birimi hizmete açıldı
        Şırnak'ta yaralı halde bulunan 2 kuş tedavi altına alındı
        Şırnak'ta yaralı halde bulunan 2 kuş tedavi altına alındı
        Şırnak'ta terör operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı
        Şırnak'ta terör operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 58 şüpheli hakkın...
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 58 şüpheli hakkın...