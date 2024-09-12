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        Şırnak'ta kamyonetle taksinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

        Şırnak'ta kamyonet ile taksinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 14:00 Güncelleme: 12.09.2024 - 14:05
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        Şırnak'ta kamyonetle taksinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
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        Şırnak'ta kamyonet ile taksinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        M.D'nin kullandığı 73 T 0012 plakalı taksi, Şırnak Cizre karayolu 15'inci kilometresi Toptepe köyü mevkisinde H.Y. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet ile çarpıştı.

        Kazanın etkisiyle savrulan kamyonet ve taksi refüje çarptı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, yaralanan 2 sürücü Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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