Şırnak'ta kamyonetle taksinin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

M.D'nin kullandığı 73 T 0012 plakalı taksi, Şırnak Cizre karayolu 15'inci kilometresi Toptepe köyü mevkisinde H.Y. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet ile çarpıştı.

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