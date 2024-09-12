Şırnak'ta hastane inşaatının 3'üncü katında çıkan yangın söndürüldü

Şırnak Valisi Cevdet Atay, beraberinde Belediye Başkan Vekili Sami Geliş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici ile söndürme ve soğutma çalışmalarını takip etti, ilgililerden bilgi aldı.

İhbar üzerine olay yerine 8 itfaiye aracı, arazöz ve 4 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.

Merkeze bağlı İkizce köyü yakınlarında yapımı süren 500 yataklı bölge hastanesi inşaatının 3'üncü katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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