Şırnak'ta yaralı bulunan kızıl şahin ve balaban kuşu tedaviye alındı
Şırnak'ta arazide yaralı ve bitkin halde bulunan 2 kuş tedavi altına alındı.
Şırnak'ta arazide yaralı ve bitkin halde bulunan 2 kuş tedavi altına alındı.
Cizre ilçesi kırsalında yaralı ve bitkin haldeki kızıl şahin ve balaban kuşu bulan vatandaşlar, Cizre Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğüne durumu bildirdi.
Ekiplerce teslim alınan kuşlar, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimine getirildi.
Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, duyarlı vatandaşlar tarafından arazide bulunan 2 kuşun kendilerine ulaştırıldığını söyledi.
Kalay, gerekli bakım ve tedavi süreçlerinin ardından kuşların doğaya bırakılacağını kaydetti.
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