Şırnak'ta yaralı bulunan kızıl şahin ve balaban kuşu tedaviye alındı

Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, duyarlı vatandaşlar tarafından arazide bulunan 2 kuşun kendilerine ulaştırıldığını söyledi.

Cizre ilçesi kırsalında yaralı ve bitkin haldeki kızıl şahin ve balaban kuşu bulan vatandaşlar, Cizre Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğüne durumu bildirdi.

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