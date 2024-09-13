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        Şırnak'ta yaralı bulunan kızıl şahin ve balaban kuşu tedaviye alındı

        Şırnak'ta arazide yaralı ve bitkin halde bulunan 2 kuş tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 14:19 Güncelleme: 13.09.2024 - 14:19
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        Şırnak'ta yaralı bulunan kızıl şahin ve balaban kuşu tedaviye alındı
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        Şırnak'ta arazide yaralı ve bitkin halde bulunan 2 kuş tedavi altına alındı.

        Cizre ilçesi kırsalında yaralı ve bitkin haldeki kızıl şahin ve balaban kuşu bulan vatandaşlar, Cizre Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şırnak Şube Müdürlüğüne durumu bildirdi.

        Ekiplerce teslim alınan kuşlar, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimine getirildi.

        Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, duyarlı vatandaşlar tarafından arazide bulunan 2 kuşun kendilerine ulaştırıldığını söyledi.

        Kalay, gerekli bakım ve tedavi süreçlerinin ardından kuşların doğaya bırakılacağını kaydetti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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