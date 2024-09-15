Şırnak'ta taksi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Şırnak'ta taksi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Şırnak'ta taksi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde Nurullah G. idaresindeki 13 AAB 770 plakalı hafif ticari araç, Mehmet S. yönetimindeki 73 T 0129 plakalı taksi ile çarpıştı.
Kazada, sürücülerin de bulunduğu 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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