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        Şırnak'ta taksi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Şırnak'ta taksi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 17:08 Güncelleme: 15.09.2024 - 17:30
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        Şırnak'ta taksi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Şırnak'ta taksi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde Nurullah G. idaresindeki 13 AAB 770 plakalı hafif ticari araç, Mehmet S. yönetimindeki 73 T 0129 plakalı taksi ile çarpıştı.

        Kazada, sürücülerin de bulunduğu 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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