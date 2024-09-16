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        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı

        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 50 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 17:11 Güncelleme: 16.09.2024 - 17:11
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        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı
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        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 50 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve operasyonlarında 50 şüpheli yakalandı.

        Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin, 2,26 gram esrar, gümrük kaçağı 2 bin 288 paket sigara, 114 cep telefonu, 309 elektronik sigara, 2 kilogram çay, 60 paket ilaç, 609 elektronik eşya, 156 gözlük ile 1000 dolar, 8 bin 91 lira para ve sahte pasaport ele geçirildi.

        Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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