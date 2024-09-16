Şırnak'ta terör operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4 şüpheliden 2'si ilgili il birimlerine teslim edildi, 2'si ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütüne yönelik eylem ve faaliyetlerin deşifre edilmesi amacıyla bir haftada düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

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