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        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 12 şüpheli hakkında adli işlem

        Şırnak'ın Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 12 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 19:15 Güncelleme: 16.09.2024 - 19:15
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        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 12 şüpheli hakkında adli işlem
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        Şırnak'ın Cizre, İdil ve Silopi ilçelerinde asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 12 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 3 ilçede asayiş ve kaçakçılık operasyonları gerçekleştirildi.

        12 kişinin yakalandığı operasyonlarda yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 13 cep telefonu, 5 bin 272 sigara, 119 elektronik sigara, 61 kilogram çay, 310 paket elektronik sigara filtresi, 20 kilogram nargile tütünü, 35 ayakkabı, 100 gözlük, 2 kaynak makinesi, 641 inşaat malzemesi, 16 anahtar takımı, 180 el feneri, 65 şemsiye ve 229 muhtelif malzeme ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem uygulandı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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