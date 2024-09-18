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        Şırnak'ta göl, nehir ve barajlara 1 milyon 650 bin sazan yavrusu bırakıldı

        Şırnak'ta göl, nehir ve barajlara 1 milyon 650 bin sazan yavrusu bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 16:44 Güncelleme: 18.09.2024 - 17:34
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        Şırnak'ta göl, nehir ve barajlara 1 milyon 650 bin sazan yavrusu bırakıldı
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        Şırnak'ta göl, nehir ve barajlara 1 milyon 650 bin sazan yavrusu bırakıldı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından 2016 yılında uygulamaya konulan "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında su ürünleri stoklarının korunması, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek nesillere miras olarak bırakılabilmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından göl, gölet ve barajlarda balıklandırma çalışması yapıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün talebi doğrultusunda Şanlıurfa Atatürk Su Ürünleri Üretim İstasyonu'ndan alınan 1 milyon 650 bin sazan yavrusu Güçlükonak, İdil, Cizre ve Uludere ilçelerinde bulunan göl, nehir ve barajlara bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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