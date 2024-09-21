Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta yağmurda sığındıkları ağacın yanına yıldırım isabet eden 8 kişi yaralandı

        Şırnak'ta sağanak nedeniyle sığındıkları ağacın yanına yıldırım isabet etmesi sonucu 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 16:24 Güncelleme: 21.09.2024 - 16:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta yağmurda sığındıkları ağacın yanına yıldırım isabet eden 8 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak'ta sağanak nedeniyle sığındıkları ağacın yanına yıldırım isabet etmesi sonucu 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

        Merkeze bağlı Kaymakamçeşme köyünde Acet, Erdoğan ve Beldek ailesi üyeleri bahçelerinde üzüm hasadı yaparken sağanak etkili oldu.

        Sağanaktan korunmak için sığındıkları ağacın yanına yıldırım isabet etmesi sonucu Selim, Ramazan, Ebubekir Acet, Lale, Leyla, Azize Erdoğan ile Emin ve Selahattin Beldek yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, gelen sağlık görevlilerince ambulanslara alınıp Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bu kişilerden ​​​​​​​Lale ve Leyla Erdoğan ile Ramazan Acet'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nevzat Bahtiyar üçüncü kez ifade verdi
        Nevzat Bahtiyar üçüncü kez ifade verdi
        5 ilde sel: Uzmanından uyarı!
        5 ilde sel: Uzmanından uyarı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad ile görüşme mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad ile görüşme mesajı
        "Kaçmayıp haber verse annemin parçalarını toplamazdık!"
        "Kaçmayıp haber verse annemin parçalarını toplamazdık!"
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Dev derbinin ilk 11'leri!
        Dev derbinin ilk 11'leri!
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Gece kamerasına yansıdı! Heyecanlandıran görüntü
        Gece kamerasına yansıdı! Heyecanlandıran görüntü
        Gizem'i emniyet fileleri taşımamış! Okulda öldüren iddia!
        Gizem'i emniyet fileleri taşımamış! Okulda öldüren iddia!
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İşte derbinin kilit isimleri...
        Sel ve fırtına vurdu: Trabzon'da 1 kayıp!
        Sel ve fırtına vurdu: Trabzon'da 1 kayıp!
        Derbinin favorisi kim?
        Derbinin favorisi kim?
        İki işçi daha feci biçimde can verdi! Vinç faciası!
        İki işçi daha feci biçimde can verdi! Vinç faciası!
        Mobilde serbest tarife
        Mobilde serbest tarife
        "Türkiye’ye ilgi artarak devam ediyor"
        "Türkiye’ye ilgi artarak devam ediyor"
        Bütün dünya bu kitapları okudu, bu filmleri izledi!
        Bütün dünya bu kitapları okudu, bu filmleri izledi!
        Prostat kanserinde 2040 yılı uyarısı: Vaka sayısı ikiye katlanacak! Nasıl korunulur?
        Prostat kanserinde 2040 yılı uyarısı: Vaka sayısı ikiye katlanacak! Nasıl korunulur?
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme
        Kraliyet Meghan'a hâlâ karşı
        Kraliyet Meghan'a hâlâ karşı

        Benzer Haberler

        DÜZELTME - "PKK'lı teröristlerin katlettiği yakınlarını, saldırının gerçekl...
        DÜZELTME - "PKK'lı teröristlerin katlettiği yakınlarını, saldırının gerçekl...
        PKK'lı teröristlerin katlettiği yakınlarını, saldırının gerçekleştiği eve T...
        PKK'lı teröristlerin katlettiği yakınlarını, saldırının gerçekleştiği eve T...
        Şırnak'ta ağaçtan düşen kişi ağır yaralandı
        Şırnak'ta ağaçtan düşen kişi ağır yaralandı
        Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
        Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
        Silopi'de "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu konferans düzenlendi
        Silopi'de "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu konferans düzenlendi
        Silopi'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı
        Silopi'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı