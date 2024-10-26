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        Şırnak'ta güvenlik güçlerine patlayıcı atılmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde güvenlik güçlerine patlayıcı atılmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 19:12 Güncelleme: 26.10.2024 - 19:12
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        Şırnak'ta güvenlik güçlerine patlayıcı atılmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde güvenlik güçlerine patlayıcı atılmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, 24 Ekim'de saat 21.00 sıralarında Cizre ilçesi Cudi Mahallesi muhtarlık binası önünde Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlilerine yönelik patlayıcı madde atılması ile ilgili çok yönlü araştırma yapıldığı ve kamera kayıtlarının incelendiği bildirildi.

        Açıklamada, "Atılan maddelerin, birbirine bağlı çakmak dolum tüpü ile su şişesi ve yine birbirine bağlı şekilde deodorant ve meşrubat şişesi içerisine hazırlanmış parlayıcı maddeler olduğu anlaşılmış ve olayı gerçekleştirdiği tespit edilen tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmış, olay sonucunda herhangi bir can ve mal kaybı olmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

        Olayla ilgili 2 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

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