Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 18 zanlıdan 4'ü tutuklandı
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 21-27 Ekim'de il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü ilgili il birimlerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe 4 şüpheli tutuklandı, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 zanlının ise işlemleri sürüyor.
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