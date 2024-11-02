İdil'de Kızılay Haftası etkinliği düzenlendi
Şırnak'ın İdil ilçesinde Kızılay Haftası dolayısıyla okullarda çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Şırnak'ın İdil ilçesinde Kızılay Haftası dolayısıyla okullarda çeşitli etkinlikler düzenlendi.
İlçeye bağlı Açma ve Çığır köy okullarında düzenlenen etkinliklerde öğrencilere Kızılay'ın görevleri hakkında bilgi verildi.
Kızılay'ın yaptığı çalışmaların aktarıldığı etkinliklerde, öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
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