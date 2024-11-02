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        İdil'de Kızılay Haftası etkinliği düzenlendi

        Şırnak'ın İdil ilçesinde Kızılay Haftası dolayısıyla okullarda çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 12:03 Güncelleme: 02.11.2024 - 12:03
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        İdil'de Kızılay Haftası etkinliği düzenlendi
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        Şırnak'ın İdil ilçesinde Kızılay Haftası dolayısıyla okullarda çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        İlçeye bağlı Açma ve Çığır köy okullarında düzenlenen etkinliklerde öğrencilere Kızılay'ın görevleri hakkında bilgi verildi.

        Kızılay'ın yaptığı çalışmaların aktarıldığı etkinliklerde, öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

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