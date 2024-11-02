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        Şırnak'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Şırnak'ın İdil ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 21:55 Güncelleme: 02.11.2024 - 22:27
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        Şırnak'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Şırnak'ın İdil ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        A.G. (24) yönetimindeki 35 ALB 034 plakalı otomobil, İdil çevre yolu Üçok köyü kavşağında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, yaralanan sürücü İdil Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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