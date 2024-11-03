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        Şırnak PTT İl Müdürlüğünde rehine kurtarma tatbikatı yapıldı

        Şırnak'ta polis ekipleri, PTT İl Müdürlüğünde rehine kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 12:59 Güncelleme: 03.11.2024 - 12:59
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        Şırnak PTT İl Müdürlüğünde rehine kurtarma tatbikatı yapıldı
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        Şırnak'ta polis ekipleri, PTT İl Müdürlüğünde rehine kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, senaryo gereği PTT İl Müdürlüğü binasına giren gaspçının memurun kasadaki parayı vermekte direnmesi üzerine bir müşteriyi rehin aldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

        Ekipler, şüpheliyi etkisiz hale getirerek rehineyi kurtardı.

        Tatbikatta, PTT personeli, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinden 60 kişi yer aldı.

        PTT İl Müdürü Orhan Zeyrek, gazetecilere, PTT Genel Müdürlüğünün talimatları doğrultusunda her yıl tatbikat düzenlediklerini söyledi.

        Tatbikatı, hırsızlık ve gasp gibi olaylara karşı personeli bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirdiklerini ifade eden Zeyrek, "Kamu hizmetini vatandaşlarımıza sunarken olası olaylara karşı can güvenliğinin de ön planda olması için böyle tatbikatların yapılması gerekiyor. Bu amaçla bu tatbikatı yaptık. Tatbikata katılım sağlayan ve emek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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