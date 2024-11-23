Cizre Kaymakamı Baycar, din görevlileri ile buluştu

Toplantıya katılan Kaymakam Baycar, cami temizliğine dikkat edilmesi, camilerin engelli vatandaşlar için uygun hale getirilmesi, Kur'an kursları ve öğrencilere ilgi gösterilmesi gerektiğini belirtti.

İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Müftülüğü Konferans Salonunda din görevlileriyle toplantı yapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.