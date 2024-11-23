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        Cizre Kaymakamı Baycar, din görevlileri ile buluştu

        Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, ilçede görev yapan din görevlileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 14:41 Güncelleme: 23.11.2024 - 14:41
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        Cizre Kaymakamı Baycar, din görevlileri ile buluştu
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        Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, ilçede görev yapan din görevlileriyle bir araya geldi.

        İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Müftülüğü Konferans Salonunda din görevlileriyle toplantı yapıldı.

        Toplantıya katılan Kaymakam Baycar, cami temizliğine dikkat edilmesi, camilerin engelli vatandaşlar için uygun hale getirilmesi, Kur'an kursları ve öğrencilere ilgi gösterilmesi gerektiğini belirtti.

        Toplantıya, İlçe Müftüsü Süleyman Baran, ilçe merkezi ve köylerde görev yapan din görevlileri katıldı.

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