Şırnak'ta 2 konteynerde çıkan yangın söndürüldü

Ölen ya da yaralanan olmadığı yangın, personellerin yangın söndürme tüpleri ve iş makineleriyle yaptığı müdahale sonucu söndürüldü.

Gabar Dağı bölgesi Petrol Üretim İstasyonu'nda gece henüz belirlenemeyen nedenle işçilerin kaldığı 2 konteynerde yangın çıktı.

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