Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta 2 konteynerde çıkan yangın söndürüldü

        Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesi Petrol Üretim İstasyonu'nda 2 konteynerde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 16:24 Güncelleme: 22.01.2025 - 16:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta 2 konteynerde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL

        Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesi Petrol Üretim İstasyonu'nda 2 konteynerde çıkan yangın söndürüldü.

        Gabar Dağı bölgesi Petrol Üretim İstasyonu'nda gece henüz belirlenemeyen nedenle işçilerin kaldığı 2 konteynerde yangın çıktı.

        Ölen ya da yaralanan olmadığı yangın, personellerin yangın söndürme tüpleri ve iş makineleriyle yaptığı müdahale sonucu söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
        Belediyenin izin belgesi ortaya çıktı
        Belediyenin izin belgesi ortaya çıktı
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Dronla görüntülenen son hali kâbustan farksız!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Bir tek Grand Kartal'ın yangın merdiveni içeride!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Kahreden ayrılık! Anne ile kızı öldü! Baba ve oğlu kurtuldu!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Yangın sırasında 12'nci kattan atladı!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Kartalkaya faciasında cenaze fırsatçıları!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Karne hediyesi kar tatiliydi... Çocuklarıyla öldüler!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Ailesi kurtuldu, dehşette başka yöne kaçan Özüm kahretti!
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Grand Kartal'ın 3 yıllık kazancı 95.2 milyon lira
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        Yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi
        "Siz nasıl insansınız!"
        "Siz nasıl insansınız!"
        Jose Mourinho'dan Skriniar sözleri!
        Jose Mourinho'dan Skriniar sözleri!
        G.Saray Eyüpspor'la anlaştı!
        G.Saray Eyüpspor'la anlaştı!
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Konut satışında 67 ili geride bıraktı
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Solskjaer'in Bilbao planı belli oldu!
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        Ümit Özdağ, tutuklandı
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        2025 yılında Star Wars evreninde neler olacak?
        Acı eşiği neden herkeste aynı değil?
        Acı eşiği neden herkeste aynı değil?
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları

        Benzer Haberler

        Petrol arama çalışmalarında görevli personelin kaldığı 2 konteyner yandı
        Petrol arama çalışmalarında görevli personelin kaldığı 2 konteyner yandı
        Şırnak'ta avlanması yasak kuş avlayan 2 kişiye idari para cezası
        Şırnak'ta avlanması yasak kuş avlayan 2 kişiye idari para cezası
        Şırnak'ta ambulans uçak solunum tedavisi gören 2 bebek için havalandı
        Şırnak'ta ambulans uçak solunum tedavisi gören 2 bebek için havalandı
        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
        Şırnak'ta narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı
        Şırnak'ta narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı
        Şırnak'ta 2 bebek, ambulans uçak ile İstanbul'a sevk edildi
        Şırnak'ta 2 bebek, ambulans uçak ile İstanbul'a sevk edildi