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        Silopi'de bir okula müzik atölyesi kazandırıldı

        Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Silopi Anadolu Lisesinde kurulan müzik atölyesinin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 13:08 Güncelleme: 13.02.2025 - 13:28
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        Silopi'de bir okula müzik atölyesi kazandırıldı
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        Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Silopi Anadolu Lisesinde kurulan müzik atölyesinin açılışı yapıldı.

        Okul idaresince oluşturulan müzik atölyesinin açılışı nedeniyle düzenlenen programa, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu, açılışını gerçekleştirecekleri müzik atölyesinin öğrencilere, öğretmenlere ve ilçeye hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilen de Silopi Anadolu Lisesindeki müzik atölyesinin öğrencilerin hayatına dokunacağını ve onları olumlu yönde etkileyecek bir adım olacağını ifade ederek, müziğin öğrencilerin ruhlarına ve zihinlerine katkı sunarken onların yaratıcılıklarını da destekleyeceğini belirtti.

        Konuşmaların ardından kurdele kesilerek müzik atölyesinin açılışı yapıldı.

        Atölyede programa katılanlara müzik dinletisi sunuldu.

        Açılışın ardından İl Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu okul bahçesinde teneffüste kitap okuyan öğrencilerle görüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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