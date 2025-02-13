Silopi'de bir okula müzik atölyesi kazandırıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Silopi Anadolu Lisesinde kurulan müzik atölyesinin açılışı yapıldı.

Okul idaresince oluşturulan müzik atölyesinin açılışı nedeniyle düzenlenen programa, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu, açılışını gerçekleştirecekleri müzik atölyesinin öğrencilere, öğretmenlere ve ilçeye hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilen de Silopi Anadolu Lisesindeki müzik atölyesinin öğrencilerin hayatına dokunacağını ve onları olumlu yönde etkileyecek bir adım olacağını ifade ederek, müziğin öğrencilerin ruhlarına ve zihinlerine katkı sunarken onların yaratıcılıklarını da destekleyeceğini belirtti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek müzik atölyesinin açılışı yapıldı.

Atölyede programa katılanlara müzik dinletisi sunuldu.

Açılışın ardından İl Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu okul bahçesinde teneffüste kitap okuyan öğrencilerle görüştü.