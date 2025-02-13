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        TEMA Vakfı Cizre Temsilcisi Veys Uğun'dan Kaymakam Ahmet Vezir Baycar'a ziyaret

        TEMA Vakfı Cizre Temsilcisi Veys Uğun, Kaymakam Ahmet Vezir Baycar'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 14:20 Güncelleme: 13.02.2025 - 14:20
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        TEMA Vakfı Cizre Temsilcisi Veys Uğun'dan Kaymakam Ahmet Vezir Baycar'a ziyaret
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        TEMA Vakfı Cizre Temsilcisi Veys Uğun, Kaymakam Ahmet Vezir Baycar'ı ziyaret etti.

        Uğun, ziyarette TEMA Vakfı'nın faaliyetleriyle ilgili Kaymakam Baycar'a bilgi verdi.

        TEMA Vakfı'nı ilçede temsil etmekten büyük bir gurur duyduğunu belirten Uğun, şunları kaydetti:

        "İlçemizin başta toprakları olmak üzere tüm doğal varlıklarının korunmasına dair bilinç geliştirmek üzere gönüllü ekibimizle var gücümüzle çalışacağız. Bu kapsamda Öncelikle, Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA, Lise TEMA, Genç TEMA ve Mezun TEMA gruplarını oluşturarak gönüllü sayımızı artırmayı, ilçemize doğa ve çevre konusunda en üst düzeyde katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu çalışmalarımızı gerçekleştirmek için her zaman daha çok gönüllüye ihtiyacımız var Bu sebeple kalbi doğa için atan herkesi TEMA Vakfı gönüllüsü olmaya çağırıyoruz. TEMA Vakfı Cizre ekibi olarak ekolojik okuryazar bireylerin yetişmesi için okullar ve gönüllü öğretmenlerle iş birliği gerçekleştirerek, TEMA Vakfı'nın ücretsiz doğa eğitimlerini toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştıracağız."

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