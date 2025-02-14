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        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 00:12 Güncelleme: 14.02.2025 - 00:12
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        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
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        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, ilçede etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak lise, ortaokul, ilkokul, resmi ve özel kreşler ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

        Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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