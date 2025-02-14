Şırnak'ta otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
B.O idaresindeki 06 ABY 005 plakalı otomobil, Sur Mahallesi Yeşiltepe Sokak Mehmetçik Çeşmesi mevkisinde N.Ş. yönetimindeki 06 EIS 163 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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