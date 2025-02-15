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        Şırnak'ta minibüse çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde yolcu minibüsüne çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 12:05 Güncelleme: 15.02.2025 - 12:13
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        Şırnak'ta minibüse çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde yolcu minibüsüne çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 31 AGP 553 plakalı hafif ticari araç, Nusaybin Caddesi'nde 73 D 1068 plakalı yolcu taşımacılığı yapan minibüse çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü, ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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