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        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 16 kişi hakkında adli işlem yapıldı

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 16 kişi hakkında adli işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 16:29 Güncelleme: 17.02.2025 - 17:28
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        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 16 kişi hakkında adli işlem yapıldı
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        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 16 kişi hakkında adli işlem uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada kent merkezi ve ilçelerde bazı araç ve evlerde arama yapıldı.

        Aramalarda, 8,12 gram esrar, 0,26 gram sentetik uyuşturucu, gümrük kaçağı 520 paket sigara, 115 elektronik sigara tütünü, 71 elektronik sigara ve 1462 muhtelif malzeme ele geçirildi.

        Operasyonlarda, 16 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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