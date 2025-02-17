Şırnak'ta terör operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı

Şüphelilerden 6'sı yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken 1'i ilgili il birimlerine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 12-16 Şubat'ta kent merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.