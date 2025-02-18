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        Şırnak Valiliğinden kuvvetli yağış ve soğuk hava uyarısı

        Şırnak Valiliği, çarşamba gününden itibaren kentte kuvvetli yağış ve soğuk havanın beklendiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 09:41 Güncelleme: 18.02.2025 - 09:41
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        Şırnak Valiliğinden kuvvetli yağış ve soğuk hava uyarısı
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        Şırnak Valiliği, çarşamba gününden itibaren kentte kuvvetli yağış ve soğuk havanın beklendiğini duyurdu.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çarşamba gününden itibaren beklenen yağışlarla birlikte perşembeden itibaren kentin soğuk havanın etkisine gireceği ifade edildi.

        Hava sıcaklığının perşembe gününden itibaren hissedilir derecede (8 ile 12 derece) azalarak mevsim normallerinin altına düşeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Soğuk havanın hafta boyunca, kar yağışının kuzey ve doğu kesimlerde yer yer etkili olması bekleniyor. Don olayı, buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."​​​​​​​

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