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        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 13:35 Güncelleme: 18.02.2025 - 14:22
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        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı
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        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında bazı araç ve evlerde arama yapıldı.

        Aramalarda,16 gram sentetik uyuşturucu, 21 gram kubar esrar, 1 gram eroin, 4 sentetik hap, 90 sikke, gümrük kaçağı 5 bin 698 paket sigara, 8 cep telefonu, 24 elektronik sigara, 170 puro,139 gözlük, 5 elektronik eşya, 218 inşaat malzemesi, 372 muhtelif malzeme ele geçirildi.

        Operasyonlarda, 23 şüpheli yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Galeri
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