Şırnak'ta şarampole yuvarlanan pikaptaki 4 kişi yaralandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde pikabın şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde pikabın şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 DZF 302 plakalı pikap, eski Cizre-Şırnak kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Araçtaki 2'si kadın 4 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.