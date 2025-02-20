Şırnak'ta eğitime kar engeli

Şırnak'ta kar nedeniyle kent merkezi ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime yarın için ara verildi.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezi ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime yarın ara verildiği ifade edilen paylaşımda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.​​​​​​​