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        Şırnak'ta otomobilin çarptığı yaya yaralandı

        Şırnak'ta otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 23:35 Güncelleme: 20.02.2025 - 23:35
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        Şırnak'ta otomobilin çarptığı yaya yaralandı
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        Şırnak'ta otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu kentte, C.T. idaresindeki 21 AFA 978 plakalı otomobil, İsmet Paşa Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde kontrolden çıkarak kaldırımdaki Bayram Y'ye ve park halindeki 27 SY 452 plakalı kamyonete çarptı.

        Kazada yaralanan Bayram Y, ambulansla Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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