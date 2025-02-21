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        Şırnak'ta kar nedeniyle mahsur kalan yolcu minibüsündekiler kurtarıldı

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar ve tipi sebebiyle kapanan yolda mahsur kalan yolcu minibüsündekiler ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 12:50 Güncelleme: 21.02.2025 - 12:50
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        Şırnak'ta kar nedeniyle mahsur kalan yolcu minibüsündekiler kurtarıldı
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        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar ve tipi sebebiyle kapanan yolda mahsur kalan yolcu minibüsündekiler ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde etkili olan kar ve tipi yüzünden Taşarası köyü Kamato mevkisinde yol ulaşıma kapandı.

        Yolcu taşıyan minibüs kapanan yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla yol ulaşıma açıldı, mahsur kalan minibüstekilerin güvenli bölgeye ulaşması sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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