Şırnak'ta kar nedeniyle mahsur kalan yolcu minibüsündekiler kurtarıldı
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar ve tipi sebebiyle kapanan yolda mahsur kalan yolcu minibüsündekiler ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar ve tipi sebebiyle kapanan yolda mahsur kalan yolcu minibüsündekiler ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.
İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde etkili olan kar ve tipi yüzünden Taşarası köyü Kamato mevkisinde yol ulaşıma kapandı.
Yolcu taşıyan minibüs kapanan yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla yol ulaşıma açıldı, mahsur kalan minibüstekilerin güvenli bölgeye ulaşması sağlandı.
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