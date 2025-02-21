Silopi'de anne adayları normal doğum hakkında bilgilendirildi

Silopi Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Mehmet Cihat Demir, yaptığı açıklamada, bu tür farkındalık çalışmalarının devam edeceğini ve anne adaylarının bilinçlenmesi için çeşitli etkinliklerin planlandığını belirtti.

Silopi Devlet Hastanesi'nde açılan stantta, hemşireler tarafından hastalara normal doğum süreci, bebek bakımı, anne sütü ve emzirme konuları hakkında broşür dağıtıldı, bilgilendirme yapıldı.

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