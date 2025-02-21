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        Silopi'de anne adayları normal doğum hakkında bilgilendirildi

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde anne adaylarına normal doğum hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 19:11 Güncelleme: 21.02.2025 - 19:11
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        Silopi'de anne adayları normal doğum hakkında bilgilendirildi
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        Şırnak'ın Silopi ilçesinde anne adaylarına normal doğum hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Silopi Devlet Hastanesi'nde açılan stantta, hemşireler tarafından hastalara normal doğum süreci, bebek bakımı, anne sütü ve emzirme konuları hakkında broşür dağıtıldı, bilgilendirme yapıldı.

        Silopi Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Mehmet Cihat Demir, yaptığı açıklamada, bu tür farkındalık çalışmalarının devam edeceğini ve anne adaylarının bilinçlenmesi için çeşitli etkinliklerin planlandığını belirtti.

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