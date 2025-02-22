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        Cizre'de sağlık durumları nedeniyle okula gidemeyen çocuklara evde eğitim hizmeti

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde sağlık durumları nedeniyle okula gidemeyen çocuklara evde özel eğitim hizmeti veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 11:09 Güncelleme: 22.02.2025 - 11:27
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        Cizre'de sağlık durumları nedeniyle okula gidemeyen çocuklara evde eğitim hizmeti
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde sağlık durumları nedeniyle okula gidemeyen çocuklara evde özel eğitim hizmeti veriliyor.

        İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlüt Gayirinal, beraberinde İpekyolu İlkokulu Müdürü Mehmet Nuri Zeren ve bazı öğretmenlerle okula gidemeyen bir öğrenciyi evinde ziyaret etti.

        Farklı sağlık sorunları nedeniyle okula gidemeyen çocukların, evde eğitim hizmetinden yararlanmaya devam ettiğini belirten Gayirinal, "Evladımızı eğitimin içinde görmekten mutluluk duyuyoruz. Evde eğitim sayesinde çocuklarımızı keşfederek hayatlarını sonsuza dek değiştiren, yolculuklarına rehberlik eden fedakar öğretmenlere teşekkür ederim." dedi.

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        Galeri

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