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        Şırnak'ta yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kişi paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan hasta, paletli ambulansla hastaneye götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 12:47 Güncelleme: 22.02.2025 - 13:05
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        Şırnak'ta yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kişi paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı
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        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan hasta, paletli ambulansla hastaneye götürüldü.

        İlçenin Bölücek köyünde, göğüs ağrısı şikayeti bulunan Abdullah Y'nin yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, paletli ambulansla köye ulaştı.

        Sağlık ekiplerince evde yapılan ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdullah Y'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan ilçede etkili olan kar ve buzlanma ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Belediye ekipleri ilçe merkezinde yollarda biriken karları kamyonlarla ilçe dışına taşıyor, tuzlama ve küreme çalışması yapıyor.

        İl Özel İdaresi ekipleri de kar nedeniyle kapanan 4 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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