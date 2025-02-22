Şırnak'ta yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan kişi paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı

İl Özel İdaresi ekipleri de kar nedeniyle kapanan 4 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri ilçe merkezinde yollarda biriken karları kamyonlarla ilçe dışına taşıyor, tuzlama ve küreme çalışması yapıyor.

Öte yandan ilçede etkili olan kar ve buzlanma ulaşımı olumsuz etkiledi.

Sağlık ekiplerince evde yapılan ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdullah Y'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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