Cizre Dicle Spor oyuncularından Kaymakam Baycar'a ziyaret

Cizre Dicle Spor Kulübünden antrenör ve futbolcular, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar'ı ziyaret etti.

Antrenör ve oyuncuları makamında ağırlayan Kaymakam Baycar, çocukların kendilerine imkan ve fırsat verildiğinde neleri başarabileceklerini bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Spor ahlakı ile büyüyen çocukların gelecekte Türk futbolunun gelişmesine büyük katkı sunacağını ifade eden Baycar, Şırnak'ta düzenlenen ve 5 takımın mücadele ettiği U14 Gelişim Ligi'nde şampiyon olan Cizre Dicle Spor takımını ve teknik heyetini tebrik etti.