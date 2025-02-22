Şırnaklı milli boksör Benek, Uluslararası Strandja Boks Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil edecek

Şırnaklı milli boksör Pınar Benek, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek Uluslararası Strandja Boks Turnuvası'nda Türkiye adına ringe çıkacak.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından belirlenen milli sporcular arasında yer alan Benek, 24 Şubat-3 Mart'ta gerçekleştirilecek turnuvada 57 kiloda mücadele edecek.

Olimpiyat ve dünya şampiyonalarında derece elde eden sporcuların katıldığı ve boksta prestijli organizasyonlar arasında gösterilen Strandja Turnuvası'nda Milli Takım Antrenörü Rıdvan Budak da görev alacak.

Hazırlık sürecini tamamladıklarını belirten Budak, "Türkiye boksunun uluslararası arenada başarısını perçinlemek adına büyük bir fırsat olan bu turnuvada, Pınar'a ve milli takım adına mücadele edecek tüm milli sporculara başarılar diliyorum." dedi.