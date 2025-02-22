Şırnak'ta köy yolunda çalışma yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde karla mücadele çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine çığ düştü.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde karla mücadele çalışmaları sırasında iş makinesinin üzerine çığ düştü.
Yoğun kar yağışından dolayı ulaşıma kapanan Gökçe köyü yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri iş makinesiyle çalışma başlattı.
Bu sırada İrfan C. idaresindeki iş makinesinin üzerine çığ düştü.
İhbar üzerine bölgeye iş makineleri yönlendirildi.
Ekipler, iş makinesinde mahsur kalan İrfan C'yi kurtardı.
Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İrfan C'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çığ düşme anı İrfan C. tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Kayıtlarda, kullandığı iş makinesinin kar altında kaldığını belirten İrfan C'nin, "Hareket edemiyorum. Nefes alıyorum çok şükür, makine çalışıyor, kıpırdayamıyorum." ifadeleri yer alıyor.
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